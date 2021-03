Jemen: zes jaar oorlog, hongersnood en weinig hoop

Juriaan Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis, is in Jemen geweest. Het valt niet mee de catastrofe die zich op het Arabische schiereiland voltrekt onder de aandacht te brengen. De wereld heeft andere dingen aan het hoofd. Het land wordt nog steeds verscheurd in een grimmig spel waarin regionale grootmachten als Saoedi-Arabië en Iran meevechten of indirect aan touwtjes trekken.

Lahr: ,,Er voltrekt zich daar zo’n ongelooflijke ramp. De noden zijn immens. Wereldwijd zie je de voedselnood toenemen, maar in Jemen holt het misschien wel het hardst achteruit. En ja, het kost ons veel moeite die hulp op niveau te brengen omdat er wereldwijd minder geld beschikbaar komt. Dat is een zorg die we hebben. Er is mondiaal economische terugval en veel landen zijn vooral naar binnen gericht tijdens de pandemie. Terecht want die hulp is nodig, maar dat maakt ook dat we een aantal landen zien waar in verhouding de klap nu enorm groot wordt.”

Aan de bel blijven trekken is noodzaak, aldus Lahr. In het verleden kreeg Jemen in Nederland extra aandacht doordat Rode Kruis-ambassadeur Floortje Dessing de ellende met gevaar voor eigen leven in beeld bracht. Er zijn plannen dat ze nog eens die kant opgaat, maar op dit moment is het te gevaarlijk. In de loop der jaren zijn zeventien medewerkers van het Rode Kruis in Jemen omgekomen.

,,Wij van onze kant moeten nu extra inspanningen leveren om de noden in beeld te brengen. We willen voorkomen dat mensen daar nog verder afglijden”, zegt Lahr. Dat ‘afglijden’ wordt onder meer zichtbaar in lokale gezondheidscentra die het Rode Kruis ondersteunt. ,,Het aantal mensen dat we moeten behandelen met ernstige ondervoeding stijgt enorm. Dat zijn geen goede voorbodes.”

Ruim 14 miljoen mensen in Jemen hebben inmiddels levensreddende humanitaire hulp nodig, met name moeders en kinderen. Er zijn bijna geen medicijnen meer. En het wordt erger en erger zonder uitzicht op verandering want het conflict duurt voort. ,,De economie is ingestort, er zijn nog steeds importbeperkingen en er is op grote schaal ontheemding. Daar zijn ook nog wat natuurrampen en corona bijgekomen. Een politieke oplossing voor het conflict is niet in zicht. Dat maakt ons heel bezorgd in onze vooruitzichten.”

Veel landen gaven dit jaar minder uit aan hulp vanwege de economische problemen door de coronacrisis. Op een recente donorconferentie van de VN kwam minder dan de helft van het gevraagde geld binnen. Lahr: ,,Dan komen mensen nog meer in de problemen met alle gevolgen van dien. Minder medicijnen en minder zorgverleners betekenen grote gezondheidsrisico’s. Door te weinig voedsel zijn mensen kwetsbaar en vatbaarder voor allerlei ziektes, dat zie je met name bij zwangere vrouwen en kleine kinderen.”

Minder geld betekent minder hulp. Het terugschroeven van de hulp komt voor veel Jemenieten neer op een doodstraf, zo verwoordde VN-secretaris-generaal António Guterres zijn zorgen.