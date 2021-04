Jeugdbendes vechten met zware wapens conflict uit in Luik: één dode, 28 arrestaties

In het Belgische Bressoux, een deelgemeente van Luik, is een conflict tussen Koerdische en Tsjetsjeense jeugdbendes gistermiddag verschrikkelijk uit de hand gelopen. Bij een confrontatie tussen de twee groepen werd er één persoon doodgeschoten en raakten twee personen gewond. Achtentwintig mensen werden aangehouden. Op beelden is te zien dat bij het conflict zware wapens werden gebruikt: zo wordt er met een Kalasjnikov in de lucht geschoten.

Verschillende lokale media berichten over de matpartij. Het conflict tussen de tientallen jongeren zou een dag eerder al zijn aangewakkerd. Bij een Total-tankstation in Luik vond donderdagavond een woordenwisseling plaats tussen Koerden en Tjetsjenen. De manager van het benzinestation en twee klanten probeerden in te grijpen. Een van hen raakte gewond. ,,Twee volwassenen en een minderjarige werden toen wegens deze feiten gearresteerd en doorverwezen naar de aanklager”, meldde officier van justitie van het Luikse parket Damien Leboutte vanochtend.

Een dag later, gistermiddag rond 17.00 uur, kwam het tot een grote confrontatie in Bressoux op de Avenue de Nancy. Een jonge Tsjetsjeen werd in zijn voertuig aangevallen door een groep Koerden. Hij werd met onder meer honkbalknuppels belaagd. ,,De chauffeur probeerde te vluchten, maar kwam in botsing met verschillende andere geparkeerde voertuigen. Daarna werd er op hem geschoten”, verklaarde de officier van justitie van het Luikse parket Damien Leboutte.

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De straat op

Nadat het fatale schot gelost was, kwamen ook heel wat boze Tsjetsjenen de straat op. Achtentwintig van hen werden opgepakt door de politie die ook de buurt afzette. Agenten hebben - onder meer in geparkeerde auto's - verschillende zware wapens gevonden, zoals een AK-47 (Kalasjnikov) geweer dat zichtbaar is op een video over de zaak die op sociale netwerken is geplaatst. Omdat een lijnbus bij de confrontatie tussen de jongeren door een steen was geraakt werden verschillende buslijnen daarna uit voorzorg omgeleid.

Volgens de Belgische media gaan op sociale media oproepen rond om vandaag gewapend naar de wijk Hodimont in het nabijgelegen Verviers te gaan. ,,De politie is op de hoogte van de oproep tot een wraakactie en heeft de nodige maatregelen genomen”, klinkt het bij RTBF.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: