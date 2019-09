Jo Johnson, broer van Boris Johnson, neemt ontslag als onderminister en parlementariër

In een verklaring op Twitter schrijft hij: ‘De laatste weken worstel ik tussen loyaliteit naar mijn familie toe en het landsbelang. Het is een spanning waar ik niet mee kan omgaan. Het is tijd dat anderen mijn taak als parlementslid en minister overnemen.’

De broer van de premier had als onderminister onder meer universiteiten en wetenschap in zijn portefeuille. Het is nog niet duidelijk of hij per direct opstapt. Verder laat hij weten dat het een eer was om Orpington te vertegenwoordigen (zijn kiesdistrict) en om minister te zijn onder drie premiers.