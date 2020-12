Joe Biden laat zich live op tv vaccineren: ‘Niets om je zorgen over te maken’

Crisisbe­raad EU-landen over zeer besmette­lij­ke coronamuta­tie Verenigd Koninkrijk

20 december De EU-landen hebben vandaag een spoedoverleg belegd over de zeer besmettelijke coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk de kop op heeft gestoken. Besproken is onder meer of en hoe de landen boot-, trein- en wegverbindingen met het VK tijdelijk moeten verbreken en of reizigers bij aankomst op het vasteland voortaan een negatieve coronatest moeten tonen.