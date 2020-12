Joe Biden presenteert zijn diverse regering met gespalkte voet

Economie op instorten en de besmet­tings­cij­fers door het dak, wat gaat er mis in de Balkan?

2 december In Belgrado lijkt alles momenteel heel normaal. En tegelijkertijd is het dat helemaal niet. ,,Als je kijkt naar de gezellige drukte op straat, in cafés en winkels, dan is dat niet anders dan anders”, zegt Nederlander Ralph van der Zijden (43), die al tien jaar in de Servische hoofdstad woont. ,,Tegelijkertijd weet iedereen dat het aantal coronabesmettingen blijft oplopen en dat de ziekenhuizen vol liggen. Dan is het toch vrij abnormaal dat je nog steeds met elkaar naar cafés en restaurants kunt.”