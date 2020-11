Joe Biden verzwikt enkel tijdens spelen met hond

De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft zich uit voorzorg zich laten onderzoeken door een orthopedist, heeft zijn team zondag bekendgemaakt.



Het ongelukje gebeurde in het vakantiehuis van de familie Biden in Rehoboth Beach in de staat Delaware, waar de Bidens het Thanksgiving-weekend doorbrachten. Als hij in januari is ingezworen, is Biden (78) de oudste president die aan zijn ambtstermijn begint.



Joe Biden en zijn vrouw Jill staan ​​bekend als hondenliefhebbers. Ze nemen hun herders Champ en Major en een kat mee naar het Witte Huis. President Trump nam geen huisdieren mee.