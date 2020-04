Joe Bidens zoektocht naar een running mate: wie van deze vrouwen wordt het?

Deze week maakt Joe Biden bekend wie hem als leden van een selectiecomité gaan helpen een potentiële vicepresident te kiezen. Hij verwacht pas in de zomer bekend te maken wie het wordt, maar in de VS wordt volop gespeculeerd sinds Biden in een tv-debat beloofde een vrouwelijke rechterhand te nomineren. Twee vrouwen zijn eerder kandidaat geweest voor het vicepresidentschap van de VS, maar nooit haalde een van hen het Witte Huis.