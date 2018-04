Joelia Skripal overgebracht naar 'veilige plek'

Joelia is naar 'een veilige plek' overgebracht, meldde de BBC vandaag. De 33-jarige vrouw is dochter van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal (66) die net als Joelia onverwacht goed herstelt van de aanval met het middel Novitsjok.



De Britten stellen dat Moskou achter de aanval zit, maar heeft daar geen bewijzen voor. Rusland ontkent alle betrokkenheid en stelt dat het nergens op slaat om, de in 2010 bij een spionnenruil, naar Engeland uitgeweken Skripal te willen ombrengen.

Bewusteloos

Skripal en zijn dochter werden 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje bij een winkelcentrum in Salisbury. Beiden werden wekenlang behandeld in een ziekenhuis in Salisbury.



Vorige week ontwaakte Joelia uit haar coma. De Russische staatstelevisie beschikte over een telefoonopname tussen Joelia en haar nicht Viktoria, waarin zij zei het ziekenhuis snel te mogen verlaten.

Niet langer kritiek