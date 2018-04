Joelia Skripal weigert hulp van Russen na ontslag uit ziekenhuis

Joelia Skripal werd afgelopen maandag ontslagen uit het ziekenhuis in het Engelse Salisbury. De vrouw werd vorige maand samen met haar vader bewusteloos gevonden op een bank in een park in Salisbury. Het tweetal bleek te zijn vergiftigd. Volgens de Britse regering zat Rusland achter de aanval met het zenuwgas novitsjok.



De zorg in het ziekenhuis was fantastisch, liet Joelia vanavond weten. ,,Ik mis het personeel nu al'', verklaarde ze. ,,Mijn vader ligt nog steeds in het ziekenhuis en is erg ziek. Ik heb zelf ook nog veel last van effecten van het gas. Ik heb nu een heel ander leven dan een maand geleden en ik probeer alles op een rij te krijgen, terwijl ik bijkom van de aanval.''