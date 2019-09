Johannes ‘Joop’ V.: Een slimme, veroordeelde aanrander die genezen leek

Voor de exen waar Johannes - roepnaam Joop - V. door de jaren heen een relatie mee had, kwam zijn misdaad in Roemenië en zijn dood als een schok. En toch verbaast het ze niet. Joop V., geboren op 6 mei 1973 in Haarlem, is een zeer charmante narcist. ,,En dat is een gevaarlijke combinatie,” zegt een van de ex-geliefdes van Joop die anoniem wil blijven.



V. wordt ervan verdacht in Roemenië een 11-jarig meisje te hebben ontvoerd, misbruikt en vermoord. Terug in Nederland pleegde hij zelfmoord. Justitie in Roemenië maakte bekend dat V. een zedenverleden in Nederland heeft. Het Openbaar Ministerie in Nederland zegt er niks over.