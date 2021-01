John Kerry geeft Amerika’s nieuwe visitekaartje over klimaatzorgen af in Den Haag

Biden laat daarmee meteen zien dat de Verenigde Staten weer een leidende rol opeisen in de aanpak van de almaar groeiende klimaatproblemen. Die problemen werden het afgelopen jaar overschaduwd door de coronapandemie, maar de dreiging van een nog grotere ontwrichting dan door corona is er niet minder om. Daar waar de vorige Amerikaanse president Donald Trump ontkende dat er wat aan de hand was en demonstratief het klimaatakkoord van Parijs (2015) verliet, daar wil Biden juist dat de Verenigde Staten het voortouw nemen.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is maar net begonnen als klimaatgezant en had afgelopen vrijdag al een zoomgesprek met EU-leiders. Hij zal de komende weken in levende lijve of virtueel de wereld over reizen om uit te leggen dat alles anders gaat dan onder Trump. Die trok de Verenigde Staten niet alleen terug uit het klimaatakkoord; Trump ontmantelde Amerikaanse milieudiensten, zette vol in op vervuilende kolengestookte centrales en gaf toestemming voor olie- en gaswinning in kwetsbare natuurgebieden als Alaska. Volgens Trump was de economie nu eenmaal belangrijker dan het klimaat of het milieu.

Verloren jaren

John Kerry karakteriseerde het beleid van Trump onlangs als ‘verloren jaren’. Hij zal regeringsleiders die in Den Haag aan CAS 2021 meedoen vanuit Washington daarover toespreken, is de verwachting. Naast de presidenten van India en Indonesië en de vicepremier van China zullen onder anderen premier Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron een woordje doen.



,,Deze klimaattop is geen praattop”, aldus Patrick Verkooijen, directeur van het Global Center on Adaptation (GCA) en nauw betrokken bij de organisatie . De Nederlandse regering heeft het ‘geframed’ als een oplossingentop, zo zei hij eerder bij Een Vandaag. ,,Er is gezegd: ‘Kom niet alleen met commitments en plannen, deze top moet leiden tot uitvoering van die plannen’.” De Wereldbank komt in ieder geval met nieuwe afspraken. Op dit moment gaat 30 miljard naar klimaatadaptatie. ,,Dat moet 300 miljard zijn”, vindt Verkooijen.



Volgens een woordvoerster van de organisatie van de top worden er enige belangrijke toezeggingen verwacht van onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF)en andere grote spelers.

Online

De top CAS 2021 wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Vanwege de coronacrisis wordt die grotendeels online gehouden. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), en IMF-directeur Kristalina Georgieva zullen wel bij de top aanwezig zijn. Het centrale onderwerp van gesprek is betere financiering van de concrete mondiale aanpak van klimaatverandering die al aan de gang is en wereldwijd voor toenemende problemen zorgt door mislukte oogsten, overstromingen en daaruit voortvloeiende massamigratie.



Voor John Kerry (77) moet het persoonlijk veel voldoening geven in Den Haag te spreken en de VS weer op de klimaatkaart te zetten. Hij was immers een van de architecten van het Parijsakkoord, dat hij in 2015 tekende met zijn kleindochter op schoot. ,,Ik keer terug in de regering om Amerika weer op de rails te krijgen voor de grootste uitdaging van deze en volgende generaties. De klimaatcrisis vereist niets minder dan alle hens aan dek", zei hij daarover in de Amerikaanse media. De Amerikaanse overheid ambieert jaarlijks één biljoen dollar te investeren in het saneren van de vervuilende kolenstook en in het aanjagen van de verkoop van elektrische auto’s en wind- en zonne-energie.