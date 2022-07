‘Johnson ontslaat doorgaans aan hem loyale minister Gove‘

De nu ontslagen Gove is al decennia een vooraanstaand figuur in de Conservatieve Partij en heeft vanaf zijn aanstelling in 2010 als minister van Onderwijs hoge posities binnen de partij van Johnson bekleed. Zo was hij ‘Chief Whip’ in het parlement, een belangrijke leiderspositie. Ook was hij al minister van Justitie en minister van Milieu.