Johnson presenteert zijn ‘laatste’ brexit-voorstel: Wat er ook gebeurt, 31 oktober verlaten we de EU

De Britse premier Boris Johnson heeft vandaag zijn voorstel voor de brexit aan de Europese Unie gepresenteerd tijdens een partijcongres. Hij zei daarbij dat als Brussel niet bereid is serieus op zijn plan in te gaan, hij niet verder wil onderhandelen en Groot-Brittannië op 31 oktober zonder ‘deal’ de EU verlaat.

De Britse premier sprak vandaag in Manchester het Conservatieve partijcongres toe. Het thema van het vierdaagse congres is Get Brexit Done, een thema dat ook direct zijn sleutelzin werd in zijn toespraak. Hij zei het meerdere malen.



Johnson begon zijn speech vanmiddag met een bedankje aan zijn voorganger Theresa May. Ook bedankte hij haar man Philip May voor zijn ‘tomeloze geduld’. Hij presenteerde zijn speech op zijn kenmerkende losse en humoristische wijze. Hij maakte onder meer grapjes over laptops en reality-tv. ,,De treurige waarheid is dat stemmers in dit land meer te zeggen hebben over het programma ‘I'm a Celebrity’ dan over The House of Commons, die weigert brexit te volbrengen”, klonk het onder meer.

Johnson vervolgde zijn toespraak door te zeggen dat er ‘ernstige gevolgen’zullen zijn voor het vertrouwen in onze democratie als de brexit wordt uitgesteld tot ná 31 oktober. Daarnaast beloofde hij dat er geen douanecontroles zullen plaatsvinden aan de grens met Noord-Ierland.

Tweegrenzenplan

Britse media brachten al eerder naar buiten dat Johnson vandaag het zogeheten ‘tweegrenzenplan’ zou presenteren. Het tweegrenzenplan houdt kort gezegd in dat Noord-Ierland wél in de gemeenschappelijke markt blijft, maar geen onderdeel meer is van de Europese Douane-unie. Hierdoor is er wel handel mogelijk tussen Ierland en Noord-Ierland, al wordt de controle aan land en op zee flink opgeschroefd. De handel tussen Noord-Ierland en de rest van de EU zal beperkter worden.

Volgens Johnson is dit voorstel ‘de laatste kans’ voor Europa. De reactie van de politiek leiders op het plan van Johnson is cruciaal voor het voortbestaan van het plan. ‘Let's get brexit done’, zegt hij meerdere malen. ,,Voor ál die miljoenen brexit-stemmers. En voor mijn moeder, die ook ‘leave’ heeft gestemd.”

DUP

De Noord-Ierse DUP zou al akkoord zijn gegaan met het tweegrenzenplan, maar of Ierland en de rest van de EU er iets in zien, is nog een grote vraag. De DUP was eerder fel tegenstander van de zogenoemde ‘backstop’ in de brexitdeal van Johnsons voorganger Theresa May, omdat de DUP niet wilde dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan andere delen van het Verenigd Koninkrijk.

De partij lijkt nu een concessie te doen, omdat het plan op een aantal delen wat wegheeft van de backstop, die moest garanderen dat de Noord-Ierse grens met Ierland open blijft. Een belangrijke element in het nieuwe voorstel is volgens de Britse krant The Guardian dat het parlement van Noord-Ierland altijd zeggenschap heeft over nieuwe regelingen voor de regio na de brexit.

Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Johnson spreken vanmiddag telefonisch over de brexit. Dat heeft een woordvoerder van de commissie in Brussel bekendgemaakt. De commissie heeft nog geen concreet voorstel ontvangen om uit de brexitimpasse te raken. Het overleg staat gepland voor 17.15 uur, aldus de woordvoerder. Dat is na afloop van het congres van de Conservatieve Partij van Johnson in Manchester.

,,Zodra wij een voorstel ontvangen zullen wij dat objectief bestuderen”, aldus de woordvoerder. Hij herhaalde dat aan ‘de bekende voorwaarden’ moet worden voldaan, onder meer een ‘legaal uitvoerbare oplossing om een harde grens’ tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen.

Verwacht wordt dat Johnson vandaag de details van zijn voorstel opstuurt naar Brussel.

Volledig scherm Boris Johnson tijdens zijn speech op het partijcongres. © AFP