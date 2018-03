Jonge moeder (21) in de cel voor poging tot gifmoord op 7 maanden oude baby

Op 12 maart bracht E.D. haar zoontje zelf binnen in het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke. Het kind was onderweg bewusteloos geraakt en leek niet meer te ademen. De artsen op de spoedafdeling dachten aan een shaken baby-syndroom en beslisten het jongetje ’s nachts nog over te brengen naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Daar bleek enkele dagen later meer aan de hand te zijn.