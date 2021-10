Jonge vrouw wint historische jackpot van 220 miljoen: ‘Het was de eerste keer dat ik meedeed’

De vrouw die deze maand het astronomische bedrag van 220 miljoen euro won met Euromillions, deed voor de allereerste keer mee. Het gaat om de grootste jackpot in de geschiedenis van de Europese loterij. ,,Ik wil de wereld verkennen met mijn familie en vooral sneeuw opzoeken, want dat heb ik nog nooit gezien”, vertelt de jonge winnares tegen de Franse kansspellenorganisatie La Française des Jeux.

De jonge vrouw uit Frans-Polynesië, een Frans overzees land in de zuidelijke Grote Oceaan, waagde voor het eerst haar kans bij Euromillions en gebruikte het ‘flash-systeem’, waarbij een willekeurige nummercombinatie wordt gekozen. Die cijfercombinatie, die uiteindelijk de winnende reeks bleek te zijn, was 21,26,31,34 en 49 met de sterren 2 en 5.

De vrouw bracht het winnende lot binnen bij een kleinhandelaar in Tahiti, het grootste eiland in Frans-Polynesië. De winnares verstopte het ticket eerst onder haar bed en vervolgens in haar kleren. ,,Na een tijd was ik bang om te vergeten waar ik het had verstopt”, aldus de jonge vrouw. Speciale teams van het Franse loterijbedrijf reisden af naar Tahiti om de prijs persoonlijk aan de winnares te overhandigen.

‘De wereld verkennen’

De winnares vertelde dat ze haar grootvader altijd zag meedoen aan kansspelen, maar dat ze zijn voorbeeld nog niet had opgevolgd. Tot enkele weken geleden. ,,Ik zei vaak tegen mijn opa dat het geluk me zou toelachen op de dag dat ik mijn kans waagde”. Dat bleek achteraf het geval. Hoewel de vrouw nu zwemt in het geld, heeft ze als doel om niet te veranderen. ,,Ik zal eenvoudig blijven, wat ik nu ook al ben, en op blote voeten blijven wandelen”, aldus de kersverse multimiljonair.

Toch zal de geldprijs niet onaangeroerd blijven. ,,Ik wil de wereld verkennen met mijn familie en vooral sneeuw opzoeken, want dat heb ik nog nooit gezien”, klinkt het. Bovendien wil de vrouw investeren in buitenverblijven ‘over alle continenten heen‘ en streeft ze ernaar om solidariteitsacties ten voordele van kinderen te steunen. ,,Misschien richt ik ook mijn eigen bedrijf op”, besluit de gelukkige winnares.

Superjackpot

De vorige superjackpot van Euromillions, ter waarde van 210 miljoen euro, werd op 26 februari 2021 in Zwitserland gewonnen. In Frankrijk werd het laatste record in december 2020 gebroken, toen een speler uit het zuiden van het land een geldprijs van 200 miljoen euro mee naar huis nam.

