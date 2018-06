Jonge walvis overlijdt na inslikken van meer dan tachtig plastic tasjes

Tijdens de reddingsoperatie spuugde de walvis al vijf tasjes uit. Bij de autopsie bleek dat de walvis meer dan tachtig plastic tasjes in zijn maag had, in totaal zo'n acht kilo aan plastic.



Volgens persbureau AFP hoort Thailand bij de grootgebruikers van plastic tasjes. De tasjes komen ook in zee terecht. Elk jaar sterven daaraan honderden zeedieren. De overleden walvis past in dat rijtje.



Thon Thamrongnawasawat, maritiem bioloog en docent aan de Kasetsart-universiteit in het land, noemt het plastic een groot probleem. ,,Als jij tachtig plastic tasjes in je maag hebt, ga je dood." Het was voor de walvis onmogelijk om nog normaal voedsel binnen te krijgen.