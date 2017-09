Jongen drie dagen vast in grot: 'Ik likte aan de wand om te overleven'

Cavar bezocht de grot Sullivan in Indiana samen met de speleologieclub van zijn universiteit. ,,Ik was erg verward en bang", vertelt hij aan de lokale krant Indiana Daily Student. ,,Nadat ik besefte wat er was gebeurd, moest ik even bekomen voor ik de situatie rationeel kon analyseren en een overlevingsplan uitdokteren."



De student likte het vocht van de grotwanden om niet uit te drogen. Hij had geen bereik met zijn telefoon, dus riep hij constant om hulp. Omdat de jongen na verloop van tijd de situatie als hopeloos inschatte, typte hij afscheidsberichten naar zijn familie in op zijn gsm. Eindelijk werd de jongen pas drie dagen later gered toen de voorzitter van de speleologieclub besefte dat Cavar verdwenen was en terug naar de grot keerde.



Cavar koestert echter geen haatgevoelens. In een post op Facebook stelde hij afgelopen woensdag iedereen gerust: ,,Ik wilde iedereen laten weten dat ik gezond en wel ben. Ik werd ongeveer een halfuur geleden gered. Het voelt goed om terug op de begane grond te zijn."