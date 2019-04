Jongetje (5) dat door vreemde van winkelcentrum werd gegooid aan beterende hand

,,We hebben schitterend nieuws op deze Goede Vrijdag’’, liet de advocaat van de familie Hoffman gisteren weten. ,,Ons wonderkind laat tekenen van herstel zien. De laatste testresultaten zien er goed uit’’, verklaarde Stephen Tilitt tegen CBS News. Dader Emmanuel Aranda, een totaal vreemde voor Landen, heeft zijn daad inmiddels bekend. Naar eigen zeggen zou hij in de Mall of America in Bloomington, in de staat Minnesota, iemand hebben gezocht die hij ‘kon vermoorden’.

Afwijzingen vrouwen

Landens belager is geen onbekende van de politie. Hij zou in 2015 al eens op zijn gepakt voor mishandeling en het vernielen van andermans eigendom. Trigger voor zijn onbegrijpelijk actie zouden de afwijzingen zijn van vrouwen die hij aansprak. Dat zou hem boos hebben gemaakt, zei hij.



Aranda is op camerabeelden van het winkelcentrum te zien, terwijl hij over de balustrade van de derde verdieping tuurt. Landen had de pech toevallig in de buurt te zijn. Zonder enige waarschuwing trok de man het kereltje uit handen van zijn moeder en gooide hem 13 meter omlaag.