Jongetje (7) en zijn zus (24) komen om bij vuurwerk op Franse nationale feestdag

Toeristen geëvacu­eerd om vele bosbranden Zuid-Europa: 'Dacht dat buren aan het barbecueën waren'

De bosbranden in Spanje, Portugal en Frankrijk blijven aanhouden en breiden zich uit. Het is deze dagen op sommige plaatsen dik boven de 40 graden. Brandweermensen weten naar eigen zeggen soms niet weten waar ze moeten beginnen met blussen. Ook in Turkije en Kroatië zijn natuurbranden uitgebroken. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder wie ook veel toeristen.

14 juli