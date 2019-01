‘Julen stierf door ernstig hoofdletsel en verwondingen als gevolg van val in put’

Excuses en schadever­goe­ding Brits blad aan Melania Trump

18:03 De Britse krant The Telegraph heeft de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump excuses aangeboden voor een artikel afgelopen week in het magazine van de krant. Bovendien krijgt zij een schadevergoeding. Trump had via een advocaat bij het blad geklaagd over fouten die in het artikel stonden en rectificatie geëist.