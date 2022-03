Juliana (15) blijft in Lviv: ‘Heb mijn vriendinnen gebeld om te zeggen dat ik van ze hield’

Als de sirene gaat, of als de officiële appjes komen (ATTENTIE LUCHTALARM!), weet iedereen precies wat de procedure is. De rugzak met warme kleren staat klaar, de flessen water ook, documenten en geld zitten in een mapje, de eerstehulpdoos is binnen handbereik, en vergeet ook de kat niet. Er is geen lift, dus het duurt 3 tot 4 minuten om van de derde verdieping naar beneden te lopen, plus nog eens vijftien treden extra naar de kelder, dan twee keer rechtsaf te gaan onder grond en tot slot de deur dicht te doen en de eigen plek op te zoeken.