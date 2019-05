Julie vocht terug. Dat bekocht ze met haar leven

Steve B. had Julie meegetrokken naar een smalle steeg naast een brug. In het hoge gras probeerde de dronken man haar te verkrachten, maar dat liet ze niet toe. Julie vocht en vocht, maar kon niet op tegen het brute geweld van haar moordenaar. Hij sloeg haar tot ze niet meer bewoog.



Aan agenten vertelde B. achteraf dat hij de jonge vrouw daarna achterliet in de berm en wegging. Hij nam wel haar fietsmandje met haar spullen mee en wandelde naar het trainingscentrum van de Antwerp Giants. Daar werd hij gefilmd. In een van de vuilnisbakken van het complex dumpte hij de reispas van zijn slachtoffer. Omdat haar fietsmandje niet in die vuilnisbak paste, nam hij het weer mee en verstopte hij het in de steeg.

Pas uren later, toen het al donker was, keerde hij terug naar de steeg en trok hij het stoffelijke overschot van Julie tot aan het Albertkanaal. Hij duwde het lichaam in het water en gooide de fiets en haar gsm er achteraan. Enkele kledingstukken, zoals haar jas en broek, werden zondag in het gras teruggevonden.

Gisteren vertelde een tante van de moordenaar aan Het Laatste Nieuws dat hij al langer met ‘wilde fantasieën’ in zijn hoofd rondliep. ,,Een vriendin van Steve belde mij twee maanden geleden ongerust op. Hij fantaseerde over wilde avonturen met meisjes en vrouwen.’’ ‘Zoiets als met An en Eefje’, zou hij hebben gezegd, verwijzend naar twee van de slachtoffers van Marc Dutroux. ,,Meer wilde ze aan de telefoon niet vertellen. Ze wou mij onder vier ogen spreken, maar dat gesprek is er nooit gekomen.’’