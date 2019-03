Juncker: ons geduld met de Britten raakt op

,,De Europese Unie heeft veel geduld met Groot-Brittannië gehad over brexit, maar het geduld is op", zei het hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vandaag in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI.

Juncker zei te hopen dat Groot-Brittannië in de komende dagen tot een akkoord zou kunnen komen dat gevolgd kan worden. ,,Tot nu toe weten we waar het Britse parlement nee tegen zegt, maar we weten niet waar het ja tegen zegt," zei Juncker.

Op de vraag of een tweede referendum mogelijk zou kunnen zijn, zei Juncker dat dit een kwestie is die uitsluitend aan het Britse volk is om te beslissen.

Weggestemd

Afgelopen vrijdag stemde het Britse Lagerhuis voor de derde keer tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU. De regering legde de deal vrijdag slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit. Eerder die week bood ze zelfs haar aftreden aan in ruil voor steun voor het akkoord.



De verwarring en onduidelijkheid duren zo voort. Het parlement is van plan om morgen weer over een eigen plan B te stemmen. Ze zullen zich buigen over alternatieve brexitopties en proberen ergens een meerderheid voor te vinden. Een zachtere brexit, waarbij de Britten lid blijven van douane-unie maakt een goede kans. Misschien in combinatie met een referendum waarbij het Britse volk zich uitspreekt over die vorm van brexit mag uitspreken.

Deadline