Jury acht Trump schuldig aan aanranding en belasteren van schrijfster

Een federale jury in New York heeft Donald Trump (76) dinsdag schuldig bevonden aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll (79), in het voorjaar van 1996 in een paskamer van een luxe warenhuis. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad, luidde het in de civiele zaak tegen de voormalige president.

Trump moet bijna drie miljoen dollar schadevergoeding betalen aan Carroll voor het belasteren van de schrijfster en nog eens twee miljoen voor het betasten, wat het totaal op 5 miljoen dollar brengt(ruim 4,5 miljoen euro).

De miljonair en voormalig president noemde het oordeel in een eerste reactie op Truth Social een ‘totale schande’ en zei dat het een ‘voortzetting was van de grootste heksenjacht aller tijden’. Trump bleef beweren dat hij niet wist wie E. Jean Carroll was. Zijn woordvoerder Steven Cheung herhaalde hem in een verklaring waarin hij de rechtszaak ‘nep’ noemde.

Voormalig tijdschriftcolumnist E. Jean Carroll hield een van de handen van haar advocaat vast toen het vonnis werd voorgelezen, zag CNN-correspondent Kara Scannell in de rechtszaal. Na afloop leek de schrijfster volgens haar ‘zichtbaar opgelucht’ en kwam er een glimlach op haar gezicht.

Zedendelict

De 79-jarige Carroll beschuldigde Trump van mishandeling en beweerde dat zijn gedrag als zedendelict bestempeld kon worden omdat het verkrachting, c.q. aanranding of gedwongen aanraking was in de paskamer van warenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Hoewel de jury verkrachting niet bewezen achtte, vonden de geselecteerde burgers wel dat Trump zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik. Daardoor had ze recht op een schadevergoeding.

De schrijfster klaagde Trump ook aan wegens laster in verband met een verklaring uit 2022 waarin hij de aantijgingen van Carroll ontkende. Ze wilde tevens een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan.

Overlevenden-wet

Onder de New Yorkse ‘wet op volwassen overlevenden’ uit mei 2022 kunnen overlevenden van seksuele misdrijven een civiele rechtszaak tegen de vermeende dader aanspannen met het oog op een schadevergoeding. Zelfs als de wettelijke termijn voor het indienen van een claim is verstreken, mits ze ook kunnen aantonen dat het een strafbaar feit is dat volgens de wet bestempeld kan worden als een zedendelict.

Voordat hij de jury ontsloeg, liet rechter Lewis Kaplan de burgers weten dat ze zich nu publiekelijk bekend mogen maken als ze dat willen, maar hij adviseerde hen dat niet te doen. ,,Mijn advies aan jullie is om jezelf niet te identificeren. Nu niet en voor een lange tijd niet”, zei Kaplan.

Ontkenning onder ede

Donald Trump ontkende in een op video opgenomen verklaring onder ede dat hij de schrijfster E. Jean Carroll heeft verkracht. De verklaring werd vorige week in de rechtbank aan de jury vertoond tijdens het proces dat de schrijfster aanspande tegen de Amerikaanse oud-president. ,,Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zei Trump in de verklaring. ,,Het is gewoon verzonnen.”

De verklaring werd al in oktober vorig jaar opgenomen in aanwezigheid van Carrolls advocaten, maar de inhoud was tot woensdag geheim. Ook na de vertoning in de rechtbank zijn de beelden niet vrijgegeven, maar delen van de tekst zijn opgenomen in de openbare processtukken. Trump heeft de beschuldigingen van Carroll al eerder als ‘leugens’ afgedaan. Hij weigert om in persona in de rechtszaal te getuigen en woont ook de zittingen niet bij.

