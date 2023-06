Jury: ex-marinier die dakloze New Yorker in fatale wurggreep nam wordt vervolgd

De man die op 1 mei in een metro in New York een dakloze in een fatale wurggreep hield, zal worden vervolgd. Dat heeft een zogeheten grand jury in New York besloten. Daniel Penny, een 24-jarige ex-marinier, doodde de 30-jarige Jordan Neely in mei van dit jaar.

Voor bepaalde misdrijven dient in de VS een uit burgers bestaande grand jury te beslissen of tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Wat de exacte aanklacht wordt tegen de verdachte is nog niet bekend. Ook de exacte datum van de rechtszaak is nog niet bekend gemaakt.

Op videobeelden van het incident die begin mei werden gedeeld op sociale media, is te zien dat Neely drie minuten lang in een wurggreep wordt gehouden door Penny, die hem op de grond van het metrostel drukt. Volgens getuigen had de dakloze man daarvoor door het metrostel geschreeuwd dat hij honger en dorst had en niet veel meer om voor te leven. Volgens enkele getuigen bedreigde Neely niemand direct, ook Penny niet. Wel zou hij mensen in het treinstel een onveilig gevoel hebben gegeven.

Een lijkschouwer heeft inmiddels geconstateerd dat de wurggreep de dood van Neely heeft veroorzaakt. De verdachte heeft via zijn advocaat verklaard dat het nooit zijn bedoeling was de man om te brengen en dat hij geen racistische motieven had toen hij de zwarte Neely tegen de grond drukte.

Neely was al een tijd dakloos. Hij haalde af en toe geld op door in het toeristische Times Square en in de metro de overleden zanger Michael Jackson te imiteren. Volgens zijn familie had hij al jaren psychische problemen. Bij zijn begrafenis waren bekende Amerikanen zoals dominee Al Sharpton en politica Alexendria Ocasio-Cortez aanwezig.

De zaak leidde tot demonstraties New York, waarbij deelnemers eisten dat de dader vervolgd zou worden. De dood van Neely wakkerde discussies aan over de daklozenproblematiek en de mentale gezondheidscrisis in New York en de rest van de Verenigde Staten, en over de rassenongelijkheid in het land.