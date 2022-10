Jury Florida beveelt levenslange gevangenisstraf voor schoolschutter Parkland

Het Openbaar Ministerie had de doodstraf geëist tegen de inmiddels 24-jarige Cruz. In Florida beslist de jury over de strafmaat. Nu die besloten heeft dat Cruz ‘slechts’ levenslang verdient, moet de rechter dat overnemen.



Bij de schietpartij in de Marjory Stoneman Douglas High School in februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie schoolmedewerkers om. Cruz was destijds 19 en geschorst van school. Vorig jaar bekende hij schuld. De moorden leidden tot een nationale, door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen.