Jury: Geen fraude bij presidentsverkiezingen 2020 in Georgia, wel meineed door ‘een of meerdere getuigen’

In de Amerikaanse staat Georgia is een deel van de conclusies gepubliceerd van een juridisch onderzoek naar mogelijke bemoeienis van toenmalig president Donald Trump bij de verkiezingsuitslag van 2020. De jury verwierp de samenzweringstheorieën van Trump na het horen van ‘uitgebreide getuigenissen’. Van wijdverbreide kiezersfraude was in Georgia geen sprake, wél hebben volgens de jury ‘een of meerdere getuigen’ meineed gepleegd toen zij gehoord werden.

De inleiding en de slotconclusie van het rapport van de zogenoemde Grand Jury werden donderdag door justitie in Georgia vrijgegeven. De onderzoekscommissie raadde de officier van justitie aan degenen die meineed hebben gepleegd te vervolgen door ‘passende aanklachten te zoeken voor dergelijke misdaden wanneer het bewijs overtuigend is’. Wie meineed hebben gepleegd en wat de aanbevelingen en acties zijn die uit het rapport voortkomen, dat wordt voorlopig nog niet openbaar gemaakt. En dus hangt een mogelijke vervolging van Trump, die in het onderzoek overigens niet gehoord is, nog boven de markt.

‘De Grand Jury hoorde uitgebreide getuigenissen over vermeende verkiezingsfraude van opiniepeilers, onderzoekers, technische experts en werknemers en functionarissen van de staat Georgia, evenals van personen die nog steeds beweren dat dergelijke fraude heeft plaatsgevonden’, luidt een passage in het rapport. ‘We constateren met eenparigheid van stemmen dat er geen wijdverbreide fraude heeft plaatsgevonden bij de presidentsverkiezingen in Georgië in 2020 die ertoe zou kunnen leiden dat die verkiezingsuitslagen ongedaan moeten worden gemaakt.’

Mogelijke vervolging Trump

Nadat Trump in 2020 de verkiezingen verloor van zijn Democratische uitdager Joe Biden, probeerde hij middels rechtszaken in meerdere staten de resultaten in zijn voordeel om te buigen. Zijn grootste argument is altijd fraude geweest, maar in onder andere de staat Georgia - waar die volgens Trump werd gepleegd en drie hertellingen plaatsvonden - is nooit bewijs van verkiezingsfraude gevonden. Ook werden na de verkiezingen zwarte stembureaumedewerkers in Georgia ten onrechte beschuldigd van fraude en kregen zij te maken met bedreigingen.

Trumps fraudeclaims waren de aanleiding tot de bestorming van het Amerikaanse Capitool in Washington D.C. in januari 2021. Zijn aanhangers probeerden toen de bekrachtiging van de winst van Joe Biden tegen te houden. Bij de bestorming stierven vier mensen; een werd doodgeschoten door de politie, de anderen stierven een natuurlijke dood. Ongeveer 140 politieagenten raakten gewond en een stierf de volgende dag. Vier agenten pleegden later zelfmoord. In een telefoontje, slechts vier dagen voor de Capitoolbestorming, vroeg Trump aan de verantwoordelijke minister in Georgia of hij niet simpelweg 11.780 stemmen kon vinden, genoeg om Biden in die staat te verslaan.

De conclusies van de jury over de fraudekwestie zijn belangrijk omdat het opnieuw vaststelt dat Trump probeerde de resultaten van legitieme verkiezingen ongedaan te maken. Dat zou een rol kunnen spelen bij mogelijke vervolging van Trump. Openbare aanklagers overwegen of zij de voormalige president en zijn bondgenoten moeten aanklagen.

Vertrouwelingen

De commissie sprak voor het onderzoek met een aantal vertrouwelingen van Trump, waaronder Rudy Giuliani en Lindsey Graham. Een rechter had besloten dat nu slechts delen van het rapport naar buiten mochten worden gebracht, omdat bepaalde mensen niet genoeg tijd hebben gehad om zich te verdedigen.

Volgens Trump is de onderzoekscommissie een politiek instrument om zijn deelname aan de volgende presidentsverkiezingen te dwarsbomen. Naast deze zaak lopen er nog een aantal andere onderzoeken naar de oud-president.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: