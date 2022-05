Justitie eist zes jaar cel tegen Berlusconi vanwege omkoping ‘bunga bunga-vrouwen’

WHO: apenpokken nu in 19 landen, uitbraak blijft beheers­baar

De recente uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk, maar blijft vooralsnog beheersbaar, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het ziektevirus is eigenlijk alleen in delen van Afrika gebruikelijk, maar dook op 7 mei ook op in Europa. Sindsdien zijn er 131 gevallen geregistreerd in negentien landen en nog eens 106 vermoedelijke gevallen.

24 mei