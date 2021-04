Justitie VS vervolgt minstens 500 personen voor bestorming Capitool

Nachtelijk akkoord: Europa gaat CO2-uit­stoot met minstens 55 procent verminde­ren

21 april Europa heeft afgelopen nacht een nieuwe stap gezet naar klimaatneutraliteit in 2050. Onderhandelaars van de drie instellingen – Commissie, Raad en Parlement – kwamen overeen de klimaatneutraliteit, en een tussentijdse vermindering van de CO2-uitstoot met minstens 55 procent in 2030, vast te leggen in een Klimaatwet.