Justitie wil vijf jaar cel voor voormalige advocaat Trump

Hua­wei-directeur zeker tot maandag vast in Canada

2:22 Financieel directeur Meng Wanzhou van de Chinese telecomgigant Huawei blijft het weekend vastzitten in Canada. De zitting waarbij de rechter zou bepalen of ze al dan niet op borgtocht vrij mag, is verdaagd tot maandag. Meng werd woensdag in Canada opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten.