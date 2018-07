'Juwelier schiet dader dood na gewapende overval in België'

Volgens de eerste berichten zou de juwelier het vuur hebben geopend, drie schoten hebben gelost en daarbij een van de overvallers hebben geraakt. Die viel uiteindelijk zo'n twee kilometer verderop van de motorfiets waarop hij zat. ,,Door wie er geschoten is en wanneer, is nog niet duidelijk. Het onderzoek zal dat moeten uitmaken'', zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem. Het is nog te vroeg om uit te maken of er sprake is van wettige zelfverdediging. Het is niet bekend of de overvallers iets buit hebben gemaakt.

EHBO

Buurtbewoonster Ilse zag de man liggen toen ze iets voor de middag in de buurt was. ,,Mijn partner en ik stonden voor het rode licht te wachten toen ik hem plots opmerkte. Er stonden enkele mensen rond, maar niemand deed iets. Ik werk voor het Vlaams Parlement en heb een opleiding EHBO gekregen, dus we zijn meteen gestopt om te zien of we niets konden doen'', vertelt ze.



,,De man had een bivakmuts aan en lag op zijn zij, met zijn gezicht naar beneden. Hij droeg een fluorescerend pak, zoals mensen die bij de reinigingsdienst werken. Er was veel bloed en hij trok met zijn lichaam. Ik nam zijn schouder vast om hem om te draaien, maar een verpleegster die toekeek zei me dat we hem misschien beter niet moesten bewegen. Ik wilde het niet erger maken en heb vervolgens iemand gevraagd om de hulpdiensten te bellen. Wat ook gebeurde.''