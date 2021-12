'Kabelbaanjongen' terug naar Italië na getouwtrek nabestaanden

Mexico en de VS akkoord over ‘blijf-in-Mexi­co’-re­gel voor asielzoe­kers

De Verenigde Staten en Mexico hebben een akkoord gesloten over de ‘blijf in Mexico’-regel voor migranten uit Centraal-Amerika die asiel aanvragen in de VS. De overeenkomst tussen de twee buurlanden betekent dat mensen de reactie op hun asielverzoek voor de VS in principe in Mexico moeten afwachten, tot onvrede van president Joe Biden die het harde immigratiebeleid van zijn voorganger Trump wil verzachten.

2 december