Kabinet trekt 13,5 miljoen euro extra uit voor noodhulp aan Afghanistan

Toeriste (68) uit België overlijdt tijdens pootjeba­den voor de ogen van haar man

12 september In de Italiaanse badplaats Cesenatico is een toeriste uit België voor de ogen van haar echtgenoot in elkaar gezakt terwijl ze in zee aan het pootjebaden was. De 68-jarige vrouw werd bewusteloos naar het strand gebracht. Een poging om het slachtoffer te reanimeren mislukte.