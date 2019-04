Kandidaten partij Erdogan betwisten verlies in verkiezingen

Aanvaller Kim Jong-nam veroor­deeld tot ruim drie jaar cel

6:41 De Vietnamese vrouw Doan Thi Huong is tot ruim drie jaar celstraf veroordeeld voor haar aandeel in de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De vrouw verliet na het horen van haar straf opgelucht de rechtbank in Maleisië.