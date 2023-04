Kans voor wie zoekt naar rust: onbewoond eiland in Schotland te koop voor 170.000 euro

Barlocco is niet het eiland dat past in het beeld dat je misschien hebt van een onbewoond eiland. Het heeft geen hagelwitte stranden, geen helderblauwe zee en ook groeien er geen palmbomen met kokosnoten. Aangezien het eiland voor de zuidkust van Schotland ligt, zal het er ook vaker regenen dan dat het er warm en zonnig is. Wat je wel krijgt voor die 150.000 pond? Een eiland van ruim 25 hectare met kiezelstrand en een ‘prachtig uitzicht’, volgens verkoper Aaron Edgar.

Volgens hem is het dan ook een 'zeldzame kans’. ,,Er is nog steeds iets romantisch aan het bezit van je eigen Schotse privé-eiland, waar je kunt ontsnappen aan de drukte van de dag en kunt genieten van de rust en kalmte. Je kan er zwemmen in koud water of genieten van een picknick’’, aldus de verkoper tegen BBC. Momenteel staan er geen gebouwen op het eiland. Elke koper wordt geadviseerd om de mogelijkheden om te bouwen te bespreken met de lokale autoriteiten.

Edgar verwacht dat er veel belangstelling zal zijn voor het Schotse eiland. In het verleden was er vanuit het Verenigd Koninkrijk en uit het buitenland veel interesse in de verkoop van Schotse eilanden.

Volledig scherm De locatie van Barlocco eiland in Schotland © Google Earth