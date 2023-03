Kansen keren voor Poetins ‘chef-kok’ Prigozjin: hoe de Wagnergroep Rusland verdeelt

Cycloon Freddy breekt trieste records in zuidelijk Afrika: ruim 270 doden

In zuidelijk Afrika zijn de afgelopen weken al meer dan 270 mensen omgekomen door de tropische cycloon Freddy. In Malawi, Mozambique en Madagaskar zijn reddingswerkers in een race tegen de klok op zoek naar overlevenden. Freddy is een van de dodelijkste, krachtigste en langstdurende tropische stormen ooit op het Afrikaanse continent.