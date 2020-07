Kanye West houdt eerste campagnebijeenkomst als presidentskandidaat

De Amerikaanse rapper Kanye West heeft zondag in North Charleston in de staat South Carolina, zijn eerste campagnebijeenkomst voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden. Of zijn kandidatuur serieus is of slechts een publiciteitsstunt, werd na de bijeenkomst nog steeds niet duidelijk.

Gehuld in een kogelvrij vest en met het jaartal ‘2020' in zijn hoofd geschoren, sprak de entertainer een uur lang over onderwerpen als abortus, religie en internationale handel. West zei onder meer dat, hoewel hij van mening is dat abortus legaal moet zijn, hij de praktijk wil ontmoedigen door financiële prikkels te geven aan moeders in moeilijkheden. ,,Iedereen die een baby krijgt, krijgt een miljoen dollar’', gaf hij als voorbeeld.

West kondigde twee weken geleden aan dat hij een gooi wil doen naar het presidentschap van de VS. Een adviseur meldde daarna dat de artiest zich had bedacht, maar dat bleek toch niet zo te zijn. In een peiling kwam overigens naar voren dat de steun voor zijn kandidatuur minimaal is. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij).

West heeft de deadline voor kwalificatie voor de verkiezingen in verschillende staten al gemist en het is onduidelijk of hij in staat is om voldoende handtekeningen te verzamelen die nodig zijn om zich in de andere staten te kwalificeren. Zo moet hij volgens de staatswet maandag vóór de middag 10.000 handtekeningen verzamelen om op de verkiezingslijst in South Carolina te komen. Via een tweet riep hij zijn volgers op de petitie te tekenen.