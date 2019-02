Karl Lagerfeld: koning van het (mode-)decor

Samantha (2) is doof en dus leert de hele buurt gebaren­taal

10:50 Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Een straat in het stadje Newport in de Amerikaanse staat Massachusetts is daarvan het levende het bewijs. De bewoners doen namelijk hun uiterste best om te praten met het 2-jarige dove meisje Samantha Savitz. Ze volgen sinds kort allemaal een cursus gebarentaal.