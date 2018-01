Kassaloze supermarkt Amazon Go nu ook open voor publiek

Jongen (11) doorboord met BBQ-spies, maar houdt er niks aan over

Een 11-jarige jongen uit Toritama, in het noorden van Brazilië, heeft een bizar ongeluk met een barbecuespies overleefd. De elfjarige viel bovenop de vlijmscherpe spies die zijn hele lijfje doorboorde. De jongen is er wonder boven wonder zonder grote schade vanaf gekomen.