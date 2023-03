Keihard rapport hekelt racistische en seksistische cultuur binnen Londense politie

De politie in Londen (Met) krijgt er hard van langs in een onafhankelijk rapport dat dinsdag verschijnt. De grootste politiemacht van Groot-Brittannië is racistisch, vrouwonvriendelijk en homofoob en niet in staat om zichzelf te controleren, aldus de conclusies van het rapport.

Het rapport is gemaakt in opdracht van het voormalige hoofd van de Metropolitan Police, Cressida Dick, nadat een lid van het korps in 2021 was veroordeeld tot levenslang voor de verkrachting van en moord op Sarah Everard. Nadat vervolgens meer gevallen werden gemeld van misdragingen tegen vrouwen, werd onderzoek ingesteld naar de bredere werkcultuur binnen de Met.

,,Er is sprake van institutioneel racisme, seksisme en homofobie. Zowel binnen de organisatie, in de manier waarop officieren en personeel worden behandeld, als buiten de organisatie, in de manier waarop gemeenschappen worden gecontroleerd’’, aldus het 360 pagina’s tellende rapport. Volgens de conclusies heeft de politie “vrouwen en kinderen” ernstig tekort gedaan.

Radicale hervormingen nodig

Het onafhankelijke onderzoek werd geleid door Louise Casey, lid van het Britse Hogerhuis. Ze zei “ernstige” tekortkomingen in de Met te hebben geconstateerd die volgens haar “radicale hervormingen” nodig hebben.

De conclusies over racisme binnen het Londense politiekorps zijn overigens niet nieuw. Al in 1999, na de moord op de zwarte tiener Stephen Lawrence, werd geconstateerd dat sprake was van institutioneel racisme binnen het korps gezien de manier waarop onderzoek werd gedaan naar de moord. Volgens de onderzoekers zijn daaruit weinig lessen getrokken, vooral omdat de problemen binnen het korps worden gebagatelliseerd of zelfs ontkend.

,,Hoe je het ook wendt of keert, welk label je er ook aan geeft, er is onmiskenbaar sprake van vooroordelen en discriminatie’', aldus Casey tegen verslaggevers voorafgaand aan de publicatie van het rapport.

Politiecommissaris Mark Rowley bood zijn excuses aan. ,,De conclusies in dit rapport zijn duidelijk, we hebben de Londenaren in de steek gelaten. Dat spijt me heel erg. Het rapport wekt een hele reeks emoties op: boosheid, frustratie en schaamte. Maar we zijn ook vastberaden om hier iets aan te doen.’'