‘Kennedy's probeerden Saoirse (22) voor haar dood maandenlang te helpen’

Die vriendin had Courtney Kennedy Hill twee of drie maanden geleden aan de telefoon. ,,Ze was in Californië en probeerde daar naar eigen zeggen een plek te vinden waar Saoirse geholpen kon worden aan haar depressiviteit’’, zegt groede vriendin Luciana Klosterman in de Britse krant.



Saoirse Kennedy Hill overleed donderdag op het Kennedy-landgoed in Hyannis Port onder Boston. De 22-jarige studente aan het Boston College bezweek volgens ingewijden aan de gevolgen van een overdosis, maar dat is nog niet officieel bevestigd.



De exacte doodsoorzaak moet blijken uit toxicologisch onderzoek. Volgens de autoriteiten onthulde een eerste lijkschouwing geen tekenen van een trauma (verwondingen of breuken).



Familiebronnen verklaarden tegenover Page Six, de showbizz-site van The New York Post, dat Saoirse niet bekendstond als een feestbeest en dat ‘er nooit tekenen waren dat ze overmatig alcohol of drugs gebruikte’.