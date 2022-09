Kenneth Starr, aanklager in zaak rondom affaire-Lewinsky, overleden

Kenneth Starr, de aanklager wiens onderzoek leidde tot de impeachmentprocedure van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton in 1998, is op 76-jarige leeftijd in Houston overleden als gevolg van complicaties na een operatie. Dat heeft zijn familie dinsdag bekendgemaakt.

Starr kreeg in de jaren 90 van de vorige eeuw bekendheid door zijn naspeuringen in het Whitewater-schandaal betreffende vastgoedinvesteringen van onder anderen Bill en Hillary Clinton. Zijn bevoegdheid werd later uitgebreid met onderzoek naar het vermeend plegen van meineed en belemmering van de rechtsgang door de toenmalige president Clinton, nadat aan het licht kwam dat hij een affaire met stagiaire Monica Lewinsky had gehad. Deze zaak gaf Starr zowel landelijke als wereldwijde bekendheid.

Op grond van zijn Starr-rapport, dat na het onderzoek als boek een groot commercieel succes werd, stemde het Huis van Afgevaardigden in met het afzetten van Clinton. Het was de eerste poging tot impeachment in de VS in 130 jaar tijd. De Senaat bevestigde die conclusie niet met de vereiste twee derde meerderheid, waardoor Clinton uiteindelijk kon blijven zitten.

Starr stortte zich daarna op een academische carriere en stond onder meer aan het hoofd van de rechtenfaculteit van Pepperdine University, een christelijke universiteit in Californië. Hij dook in 2020 weer op in de pers als advocaat van de voormalige president Donald Trump, waarbij hij zich opvallend genoeg uitsprak tegen pogingen om zittende presidenten af te zetten. ,,Net zoals oorlog, is impeachment de hel”, aldus Starr.

In zijn memoires, gepubliceerd in 2018, schreef Starr dat hij spijt had van de manier waarop het onderzoek naar Clinton's vastgoedinvesteringen overvloeide in een vervolging van de affaire met Lewinsky - al vond hij ook twintig jaar later nog altijd dat Bill Clinton de rechtsstaat onvoldoende had gerespecteerd.