Kerstboom vat vlam: vader en twee kinderen komen om

VIDEO Tientallen doden bij veerboot­dra­ma Bangladesh: ‘Ik sprong in dikke mist in het ijskoude water’

Bij een verwoestende brand op een overvolle veerboot in Bangladesh zijn vrijdag zeker 39 doden gevallen. Ten minste 70 mensen raakten gewond. Veel passagiers sprongen in paniek in de rivier om aan het vuur te ontsnappen, maar sommigen verdronken in het koude water.

24 december