Kerstcadeau Ronnie eerste hond van 2018 die gedumpt wordt in asiel

Recordaantal migranten met bootjes via Spanje naar Europa

17:16 Het aantal migranten dat met bootjes over de Middellandse Zee naar Spanje kwam, is in één jaar tijd verdubbeld naar 22.900. In Italië en Griekenland kwamen vorig jaar juist (veel) minder migrantenbootjes aan dan in 2016, daardoor daalde het totaal aantal bootmigranten dat aankwam in Europa met ruim de helft tot 204.300.