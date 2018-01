Kersverse Miss België reageert op racistisch commentaar: 'Dit zal me niet stoppen'

Protesten laaien weer op in Tunesië

6:28 Na twee rustige dagen zijn er weer demonstraties geweest in de Tunesische hoofdstad Tunis. In twee wijken werd geprotesteerd tegen belastingverhogingen, werkloosheid en prijsstijgingen. In Fériana, nabij de grens met Algerije, probeerden demonstranten een weg te blokkeren. In deze stad raakten betogers slaags met de politie.