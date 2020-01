Khamenei: ‘Raketaanval was een slag in het gezicht van arrogante VS’

VideoDe machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft tijdens het vrijdaggebed in hoofdstad Teheran zwaar uitgehaald naar de VS. ,,De raketaanval op de Amerikanen in Irak was een slag in het gezicht van een arrogante macht en het bewijs dat god met ons is’’, aldus Khamenei, die voor het eerst sinds 2012 weer voorganger was bij het belangrijkste vrijdaggebed.