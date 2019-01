Kidnappers eisen negen miljoen euro voor vrouw van steenrijke Noorse zakenman

De echtgenote van één van de rijkste ondernemers van Noorwegen is al 2,5 maand geleden ontvoerd, heeft de Noorse politie vandaag op een persconferentie bekendgemaakt. Haar vermeende kidnappers zouden negen miljoen euro aan losgeld eisen in cryptovaluta.

De 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen wordt sinds 31 oktober vermist. Haar echtgenoot Tom Hagen verdiende zijn kapitaal - volgens het Noorse persbureau NTB een slordige tweehonderd miljoen euro - als belegger in onroerend goed en eigenaar van elektriciteitscentrales.

In het huis in een voorstad van Oslo waaruit de vrouw van de mediaschuwe miljonair verdween, werd een briefje gevonden. Daar stond volgens de Noorse nieuwszender NRK op wat er met haar zou gebeuren als het geëiste losgeld niet wordt betaald in de cryptomunteenheid Monero.

Losgeld

De politie noemde geen bedrag, maar volgens de Noorse krant VG gaat het om negen miljoen euro. Die krant bericht ook dat Falkevik Hagen zou worden vermoord als de politie werd ingeschakeld. De politie wilde dat niet bevestigen, maar beaamde wel dat de bedreigingen in het briefje van een zeer ernstig karakter waren.

Hagen schakelde toch de politie in, die in het geheim onderzoek deed. Maar dat lijkt vastgelopen. ,,De reden dat we het nieuws nu openbaar maken, is dat we ondanks ons uitgebreide onderzoek meer informatie nodig hebben’’, zei rechercheur Tommy Broeske vandaag op de persconferentie.

Buitenland

Tot nu toe zijn er geen verdachten in beeld. De politie heeft geen aanwijzingen dat Falkevik Hagen dood is, maar ook niet dat ze nog in leven is. De politie heeft de familie gemaand om geen losgeld te betalen. De communicatie met de ontvoerders verloopt digitaal, zei Broeske. ,,De politie is nu enkele weken met de zaak bezig. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.’’

Voor de familie is de maandenlange ontvoering slopend en uitputtend, zegt Svein Holden, de advocaat van Hagen, in een reactie. ,,De ontvoering was een wrede, onmenselijke daad.’’

Volledig scherm Verslaggevers voor het huis van Tom Hagen en zijn vrouw Anne-Elisabeth Falkevik Hagen © EPA Omdat rekening wordt gehouden met het feit dat de ontvoerders Falkevik Hagen naar het buitenland hebben gebracht, zijn de internationale opsporingsdiensten Europol en Interpol op de zaak gezet.

Volledig scherm Het huis van de Noorse miljardair Tom Hagen en zijn echtgenote in Fjellhamar, 15 kilometer ten noorden van Oslo © EPA