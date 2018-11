Kiezers urenlang in de rij door haperende stemcomputers

De eerste uren van de verkiezingsdag verlopen niet erg soepel. Kiezers in de staat Georgia melden dat ze maar liefst drie uur in de rij moesten staan om hun stem uit te brengen. In de stad Snellville proberen de stemgerechtigden het leed wat te verzachten door om beurten even te zitten op de grond en in kinderzitjes.



Er zijn ook meldingen van tientallen stemmers die zijn vertrokken vanwege de lange rijen. Of zij later alsnog een poging wagen is onduidelijk. Het weer helpt ook niet overal mee. In Atlanta staan kiezers al urenlang in de regen te wachten in rijen die volledig om de stemkantoren lopen.



De autoriteiten geven verschillende redenen op voor de problemen. Zo zouden de stemcomputers overbelast zijn en is een aantal medewerkers niet op komen dagen.



In Arizona moest een stembureau op het laatste moment dicht, vanwege een ‘toegangsprobleem’. Pas laat in de ochtend (lokale tijd) was het probleem opgelost en mochten de kiezers naar binnen.