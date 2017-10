Kijk dit nou

Shockerend portret van neushoorn is beste wildlife-foto van het jaar

22:10 De Zuid-Afrikaanse fotograaf Brent Stirton mocht de prijs voor Wildlife Photograph of the Year in ontvangst nemen. Zijn foto, getiteld Memorial to a Species, werd gekozen uit zo'n 50.000 inzendingen. Op de afbeelding is een zwarte neushoorn te zien die is afgeslacht voor zijn hoorns.