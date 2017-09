Killerclown is terug en jaagt gezin stuipen op het lijf

Darci (12) verbaast opnieuw met optreden handpop

18:11 De 12-jarige Darci Farmer uit het Amerikaanse Oklahoma City heeft opnieuw een handpop-optreden gegeven in America's Got Talent. Met haar auditie maakte het meisje al grote indruk op de jury en ook dit keer kon ze het viertal imponeren. Met handpop Edna in de hoofdrol en een bijrol voor het blozende jurylid Simon Cowell.